In Köthen sucht die Polizei zwei unbekannte Angreifer. Die beiden sollen bereits vor einer Woche am Dienstag einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben. Dabei hätten sie versucht, dem Opfer den Rucksack zu entreißen. Der 15-Jährige habe aber mit Verletzungen an Stirn und Händen flüchten können. Lau Polizei sollen die beiden Angreifer gebrochen deutsch gesprochen haben. Einer der beiden habe eine schwarze Bomberjacke getragen, der andere habe blondierte Haare gehabt. Hinweise nimmt die Polizei in Köthen entgegen!