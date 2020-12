Aus Sorge vor weiterer Überfüllung rät die Polizei von Ausflügen in den winterlichen Harz ab. Ein Sprecher der Polizei in Goslar in Niedersachsen sagte, die Parkplätze liefen "ruck zuck zu". Es sei so voll, dass die Menschen nicht die Corona -bedingt nötigen Abstände zueinander einhalten könnten, sagte er. Hinzu komme das Verkehrschaos, das es in den vergangenen Tagen vor allem im Westharz gegeben hatte. Auf der Bundesstraße in Richtung Bad Harzburg hatten sich die Autos mitunter kilometerlang gestaut.

So nachvollziehbar der Appell der Polizei auch für den Harzer Tourismusverband ist – so sehr freut man sich dort, den Menschen jetzt in Zeiten des Shutdowns etwas Abwechslung und Winterspaß bieten zu können. Die Sprecherin des Verbandes sagte aber, man sei andererseits natürlich auch daran interessiert, dass die Pandemie so schnell wie möglich unter Kontrolle sei und der Tourismus wieder hochgefahren werden könne. Etwas entspannter als in Torfhaus, Braunlage und auch in Schierke sei die Lage aktuell etwa in Goslar oder Bad Harzburg, sagte die Sprecherin. Dort liege zwar kein Schnee, Wanderungen seien aber allemal möglich.