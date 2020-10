Viel gesprochen wird seit einigen Wochen außerdem über die 7-Tage-Inzidenz – das klingt immer sehr dramatisch, bedeutet aber nichts anderes, als dass sich in den vergangenen sieben Tagen – nehmen wir als Beispiel 32 – von 100.000 Menschen nachweislich angesteckt haben. Damit läge dieser Schwellenwert unter 35 – und die Corona-Ampel stünde auf Grün. Alles gut also, wäre die Botschaft. Doch der Wert wird mitunter überschritten, zum Beispiel im Burgenlandkreis. Dort meldete der Landkreis am Abend einen Wert von 42,53.



Das spiegelt sich wegen Verzögerungen beim Meldeweg (sehr deutsch, was?) leider nicht in den Daten wider, die das Sozialministerium für ganz Sachsen-Anhalt übermittelt. Bitte also nicht wundern, wenn Sie in der folgenden Karte eine andere Zahl sehen.