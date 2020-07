Bevor wir uns auf die Zahlen stürzen: Die gesetzliche Regel ist, dass ein alarmierter Rettungswagen in mindestens 95 Prozent der Fälle nach spätestens zwölf Minuten am Einsatzort sein muss. Die bittere Realität: In keinem Landkreis und in keiner kreisfreien Stadt in Sachsen-Anhalt wird diese sogenannte Hilfsfrist oft genug eingehalten. In Zahlen sieht das dann so aus: