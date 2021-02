​Das Wichtigste am Morgen:

07:23 Uhr | Flaconi errichtet Logistikzentrum in Halle

Der Online-Kosmetikhändler Flaconi nimmt im April ein neues Logistikzentrum in Halle in Betrieb. Bildrechte: Dehli News Der Online-Kosmetikhändler Flaconi nimmt im April ein neues Logistikzentrum in Halle in Betrieb. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Rund 300 Arbeitsplätze würden zunächst geschaffen. Bis Ende des Jahres sollen es rund 900 Beschäftigte sein. Derzeit suche man nach Personal. Flaconi erklärte, mit dem neuen Zentrum im Star-Park an der Autobahn 14 würden die Lager-Kapazitäten verdreifacht. Der Standort Berlin habe nicht mehr ausgereicht.

07:11 Uhr | Autobahn 36 nach Lkw-Unfall gesperrt

Die Autobahn 36 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen Güsten und Aschersleben Ost in Richtung Braunschweig gesperrt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa In diesen Minuten sperrt die Polizei die Autobahn 36 in Richtung Braunschweig. Grund sind Bergungsarbeiten nach einem Lkw-Unfall. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Güsten und Aschersleben Ost. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Güsten von der A36 abgeleitet. Wie lange die Bergungsarbeiten und damit die Sperrung dauern wird, ist unklar. Ein Sattelzug aus Kroatien war in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Wildzäun beschädigt und kam etwa 20 Meter neben Autobahn auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

06:58 Uhr | Tullner: Lernstands-Defizite werden untersucht