Neukirchen im Erzgebirge ist der erste Ort in Mitteldeutschland, in dem seit heute Surfen im 5G-Netz möglich ist. Wie ein Vodafone-Sprecher dem MDR mitteilte, werden dort nun die ersten Geräte und Tarife vertrieben, die diesen Standard unterstützen. In Sachsen-Anhalt soll es künftig 5G-Mobilfunkstationen im Saalepark Leuna und in Harbke geben.



Die Deutsche Telekom will nach eigenen Angaben bis zum Jahresende 5G in Mitteldeutschland anbieten. Der Anbieter Telefónica (O2) konzentriert sich momentan ausschließlich auf den industriellen Bereich.