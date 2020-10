Wir bleiben in der Altmark, wechseln aber das Thema: Noch gibt es keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest in Sachsen-Anhalt. Noch. Der Altmarkkreis Salzwedel bereitet sich aber auf einen möglichen Ausbruch vor. Die Behörden haben mehr als 500 Jägern einen Brief mit Röhrchen und Tupfern geschickt . Damit sollen sie bei erlegten Wildschweinen Proben nehmen und ins Labor schicken. Für den Menschen ist die Seuche ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber fast immer tödlich. Bislang gab es nur Nachweise im benachbarten Brandenburg.

Als Altmärker hat mich der Blick in den neuen Bahn-Fahrplan für 2021 besonders begeistert. Ab September nächsten Jahres werden sich die ICE-Züge an den Bahnsteigen von Salzwedel und Stendal nur so stapeln. Denn wegen Bauarbeiten auf der Trasse Hamburg-Berlin machen die Schnellzüge eine kleine Entschleunigungs-Tour quer durch die Altmark – und Halt in beiden Kreisstädten. Das bringt für uns Altmärker tolle neue Reisemöglichkeiten: Umstiegsfrei reisen nach Hamburg, München, Kiel, Aachen, Karlsruhe und und und!