Das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen 5.132 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind noch einmal gut 1.000 mehr als am Vortag. Zuletzt hatte es Sonnabend mit mehr als 4.700 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert seit April gegeben.



Bundesweit werden derzeit 619 Corona-Patienten auf Intensiv-Stationen behandelt, vor einer Woche waren es noch rund 450. 320 Personen werden derzeit beatmet. Laut RKI-Angaben von heute Morgen starben in den letzten 24 Stunden 43 Menschen an oder mit Corona.