CDU und AfD arbeiten offenbar deutschlandweit in mehreren Kommunen zusammen. Das geht aus Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" hervor. Demnach gibt es in mindestens 18 Kommunalparlamenten Hinweise auf eine Zusammenarbeit. Offiziell gilt in der CDU ein bundesweites Verbot von Kooperationen mit der AfD.



Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat unter anderem die CDU in Eilsleben im Landkreis Börde eine gemeinsame Fraktion mit einem AfD-Gemeinderatsmitglied gebildet. Auch Report Mainz berichtet das. Der AfD-Mann habe in der Vergangenheit an mehreren Neonazi-Aufmärschen teilgenommen.