Lars-Jörn Zimmer bleibt CDU-Vize-Fraktionschef im Landtag. Bildrechte: imago/foto2press

Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktions-Vize Lars-Jörn Zimmer bleibt im Amt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bezeichnete er seine Aussage zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD in einer Sitzung als Fehler. Fraktionschef Borgwardt sagte, er gehe davon aus, dass solche Äußerungen in Zukunft nicht mehr gemacht werden. Zimmer hatte in einem Interview erklärt, er halte in Sachsen-Anhalt eine CDU-Minderheitsregierung für denkbar. Damit brachte er eine Duldung durch die AfD ins Spiel. Voraussichtlich wird im Juni 2021 in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.​