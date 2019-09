Im Kampf gegen den Borkenkäfer im Ostharz will die Bundeswehr bis zu 100 Soldaten einsetzen. Das kündigte das Landeskommando bei einem Erkundungstermin in Harzgerode an. Jeweils 40 Soldaten sollen gemeinsam mit Forstwirten befallene Bäume erkennen und sie entfernen. Der Einsatz soll nächste Woche beginnen. Im Westharz wird die Bundeswehr nicht aktiv. Niedersachsen entschied sich gegen den Einsatz.

Eine ziemlich windige Nacht liegt hinter uns, dabei sind wir in Sachsen-Anhalt glimpflich davon gekommen. In Norddeutschland sah es da schon anders aus: Auf mehreren Bahnstrecken sind wegen Sturmschäden zahlreiche Reisende gestrandet. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, übernachteten in Hannover 200 Passagiere in bereitgestellten ICE-Zügen. Bei Nienburg saßen 300 Menschen über Stunden in einem ICE fest, der seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Laut Bahn hatten unter anderem Bäume und Teile abgedeckter Dächer auf den Gleisen gelegen. Wegen des Sturmtiefs war die Strecke Hannover-Bremen zeitweise gesperrt. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover hatte es stundenlang große Probleme gegeben.