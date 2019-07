06:06 Uhr | SCM gewinnt Test gegen Meister aus Tschechien

Sieg für Handball-Bundesligist SC Magdeburg: Die Rot-Weißen haben das Vorbereitungsspiel in Halle gegen den tschechischen Meister Pilsen am Abend mit 34:23 gewonnen. Trainer Bennet Wiegert sagte laut Vereinshomepage: "Nach einem Start, der uns so in der Saison nicht passieren darf, sind wir immer besser ins Spiel gekommen."

05:57 Uhr | "Katastrophale Ausmaße": Juli war viel zu trocken

Regen dringend nötig: Laut DWD sind die Auswirkungen der Dürre vielerorts "katastrophal". (Symbolbild) Bildrechte: dpa Trotz Gewitters heute Morgen: In ganz Deutschland war es im Juli trocken, so trocken wie in Sachsen-Anhalt war es aber nirgends sonst. Im Schnitt fielen im Schnitt nur 30 Liter Regen pro Quadratmeter, meldet der Deutsche Wetterdienst. Zum Vergleich: Im Juli sollte dieser Wert eigentlich bei 78 Litern liegen. Bundesweit fielen im Schnitt 55 Liter Regen pro Quadratmeter. Und der DWD warnt: An vielen Orten habe die Dürre "katastrophale Ausmaße" angenommen. Das habe auch mit dem Dürre-Sommer 2018 zu tun.



Passend dazu: In Magdeburg hat die Elbe ihren historischen Tiefstand erneut erreicht. Gestern wurden am Pegel Strombrücke 46 Zentimeter gemessen – der Rekord war voriges Jahr im August aufgestellt worden. Damit der Pegel deutlich steigt, ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg tagelanger Dauerregen nötig.

05:46 Uhr | Ticketautomaten aufgeflext, 30.000 Euro Schaden

Unbekannte haben an der Rappbodetalsperre im Harz mehrere Ticketautomaten aufgeflext. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Die Täter knackten die Automaten schon in der Nacht zu Montag, wohl mit einem Winkelschleifer. Laut Polizei ist unklar, wie viel Geld sie erbeuteten.

05:36 Uhr | Saalekreis: Neuer Landrat wird Ende September gewählt

Starb vor wenigen Wochen nach schwerer Krankheit: Frank Bannert Bildrechte: Landkreis Saalekreis Nach dem Tod von Frank Bannert (CDU) braucht der Saalekreis einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. Gewählt werden soll am 29. September, hat jetzt der Landkreis auf einer Sondersitzung beschlossen. Laut Kreisverwaltung ein guter Termin, da er außerhalb der Herbstferien liegt und am selben Tag ein neuer Bürgermeister in Teutschenthal gewählt wird. Kandidaten für das Amt des Landrats können ihre Bewerbung bis 2. September einreichen.

05:29 Uhr | Es bleibt sommerlich warm