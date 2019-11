Ein Besuch in der Schlosskirche in Wittenberg kostet ab Sonntag zwei Euro Eintritt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Wer die Schlosskirche in Wittenberg ansehen will, muss dafür künftig zwei Euro Eintritt zahlen. Das wurde gestern bekannt. Wir haben uns gefragt: Wie handhaben andere Kirchen das? Kommt auch hier nun ein Eintrittspreis? Mein Kollege André Damm hat sich umgehört – und von den Kirchen im Umkreis gehört, dass nirgends Ähnliches geplant ist. In Bitterfeld etwa fehlen Pfarrer Toaspern zufolge die Touristen. In Köthen ist man der Meinung, ein Gotteshaus müsse ohne Eintritt zugänglich sein, ähnlich sieht man es in Dessau. Und die Stadtkirche in Wittenberg? Deren Verantwortliche wollen erst einmal abwarten, wie das Ticket-Modell in der Schlosskirche funktioniert.