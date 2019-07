Am Krankenhaus in Staßfurt gibt es keine Notaufnahme mehr. Sie wurde mit der Notaufnahme in Aschersleben zusammengelegt. Landrat Markus Bauer (SPD) will nun mit dem Klinikbetreiber AMEOS Gespräche über die Krankenhausversorgung im Salzlandkreis führen.



Hintergrund für die Entscheidung sind nach Angaben des Staßfurter Krankenhausdirektors neue Regeln für die Notfallversorgung. Seit Januar 2019 gelte ein neues System. Krankenhäuser bräuchten Fachabteilungen für Chirurgie und Innere Medizin sowie eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten. In Staßfurt würden diese Voraussetzungen nicht erfüllt.



Über die Änderungen bei der Notfallversorgung hatte zuvor die Volksstimme berichtet.