14.08.2019 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Verbandsgemeinde zieht Klage gegen A14-Bau zurück

Hauptinhalt

Heute im Morgenticker: Im Streit um den Weiterbau der A14 in der Altmark will auch die Verbandsgemeinde Seehausen ihre Klage zurückziehen, der FCM zieht locker in die zweite Landespokal-Runde ein und das Wetter: Sonnig mit Quellwolken.



Bildrechte: MDR/Jörn Rettig von Cornelia Winkler, MDR SACHSEN-ANHALT