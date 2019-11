Wer an Unfallstellen Fotos von Toten macht, soll künftig mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft werden. Heute will die Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg bringen, das genau das regelt. Justizministerin Lambrecht sagte, es sei ihr unbegreiflich, wie sich Menschen an Bildern von Unfall-Toten ergötzen könnten. Meine Zustimmung hat sie, ich würde dieses Verhalten aber noch um einiges schärfer kritisieren. Die Worte lasse ich an dieser Stelle aber lieber weg, denken Sie sich Ihren Teil. Gute Idee auf jeden Fall, das härter zu bestrafen!

Ein Chihuahua ist ungewollt ganz allein Zug gefahren. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / SKATA

Was eine aufregende Geschichte! Am Sonntagabend war ein Paar in einem Zug in Richtung Magdeburg unterwegs, als die Bahn in Dessau kurz anhielt. Frau und Mann stiegen kurz aus dem Zug – und mussten mitansehen, wie die Bahn ohne sie weiterfuhr. Problem: Das Gepäck der beiden war noch im Zug. Und nicht nur das: Auch ihr Chihuahua saß noch in der Bahn. Das Paar rief aufgewühlt bei der Bundespolizei an, fuhr mit dem Taxi nach Magdeburg. Dort hatten Bundespolizisten den Hund wohlbehalten aus dem Zug geholt (das Gepäck übrigens auch) und übergaben ihn dem Pärchen. Beide weinten vor Glück. Herzerwärmendes für den frühen Morgen. Das gefällt mir!