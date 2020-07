Erinnern Sie sich an den über 50 Meter langen Eimerkettenbagger, der kürzlich im Landkreis Wittenberg umziehen musste? Nun, der Koloss ist natürlich längst am Ziel – in Steinsdorf, der Name ist kein Zufall – angekommen und baggert dort weiter. Der 250-Tonnen-Bagger fördert mit seinen 50 Eimern an der Kette 350 Tonnen Kies pro Stunde aus dem Wasser. Die steinerne Ware wird dringend in Betonwerken gebraucht – vor allem in Berlin.



Übrigens: Auf seinem Weg musste der Bagger eine Kreisstraße queren. Die wurde kurzerhand weggebaggert. Das war günstiger, als den Koloss zu demontieren. Nach gut drei Monaten ist die Straße nun wiederhergestellt – und kann befahren werden.

Wer baggert da so spät noch am Baggerloch? – Das ist der Eimerkettenbagger K160 und der baggert noch! Bildrechte: MDR/Martin Krause