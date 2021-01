Die Freien Wähler wollen in diesem Jahr mit dem Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt politisches Neuland betreten. Was politischen Ärger angeht, da sammeln sie jetzt schon Erfahrungen:



Denn es gibt Streit um den Listenparteitag vom vergangenen Wochenende. Mehrere Kreisvorsitzende wollen die Ergebnisse anfechten. Sie halten diese für nicht repräsentativ. Viele Teilnehmer hätten wegen der Corona-Pandemie nicht anreisen können. Nach Ansicht des Landesvorstandes gab es aber zu der Ansetzung keine Alternative. Man brauche die Zeit, um Unterschriften für die Teilnahme an der Landtagswahl zu sammeln. Das gehe nur, wenn die Kandidaten aufgestellt seien. Auf dem Parteitag in Stendal hatten am Wochenende rund 80 der landesweit rund 270 Freien Wähler die Landesliste gewählt.