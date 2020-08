In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Das Robert Koch-Institut hat am Dienstag die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1.510 neue Corona-Ansteckungen. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1.639 registrierten Neuinfektionen. In Sachsen-Anhalt gibt es 2.137 bestätigte Corona-Fälle, acht mehr als am Vortag. Außerdem hat der Salzlandkreis einen ersten Todesfall registriert: ein älterer Mann aus Aschersleben ist nach Corona-Symptomen gestorben. Alle aktuellen Zahlen für Sachsen-Anhalt finden Sie hier: