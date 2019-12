In Blankenburg ist nach der Explosion vom Freitag noch immer unklar, was mit dem beschädigten Wohnblock passieren soll. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wird darüber erst im Januar entschieden. Durch das Unglück haben 36 Mietparteien ihr Zuhause verloren. Wie die Blankenburger Wohnungsgesellschaft mitteilte, haben alle zumindest bis Weihnachten eine Unterkunft gefunden.



Bei der Explosion am Freitag war ein 78-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Obduktion starb er an schweren Brandverletzungen. Wer genau der Tote ist, steht aber immer noch nicht fest.