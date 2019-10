Wegen eines Feuers auf der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Dessau gab es bis gestern Abend Behinderungen im Bahnverkehr. Laut Feuerwehr-Leitstelle hatte in Jeßnitz ein leerstehendes Bahnhofsgebäude gebrannt. Wegen der Löscharbeiten wurden Züge zwischen Magdeburg und Bitterfeld umgeleitet. Sie hielten nicht in Roßlau und Dessau. Anstelle der S-Bahnen waren zwischen Wolfen und Dessau Busse unterwegs.

Wer operiert wird, will die besten und erfahrensten Ärzte am Tisch stehen haben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Wenn eine Operation geplant ist, stellen viele sich die Frage: Wo lasse ich mich operieren? Im Krankenhaus nebenan oder doch lieber in einer Spezialklinik?! Die Krankenkasse AOK will Patienten diese Entscheidung künftig erleichtern. Sie hat eine Landkarte veröffentlicht, in der Kliniken aufgeführt sind, die eine Mindestmenge bestimmter Eingriffe im Jahr haben. Einer AOK-Sprecherin zufolge haben Patienten Interesse an einer Behandlung von Ärzten, die routiniert und erfahren sind.



Die Liste gilt für OPs, bei denen das Risiko für schwere Komplikationen besonders hoch ist. Je öfter eine Klinik operiere, desto höher sei die Qualität. Ziel ist der AOK-Sprecherin zufolge aber nicht, einzelne Kliniken in schlechtes Licht zu rücken. Es gehe darum, dass Krankenhäuser sich spezialisierten.