25.09.2019 | Sachsen-Anhalt am Morgen Immer weniger Pflegekräfte in Sachsen-Anhalt

Heute im Morgenticker: In den Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt fehlt das Fachpersonal. Die landesregierung einigt sich auf einen Entwurf für den Haushalt 2020/21 – Kritik gibt es an den Plänen für die Grunderwerbssteuer. Und: Der Tag wird regnerisch bei bis zu 19 Grad.

Bildrechte: MDR/Manuel Mohr von Sarah Peinelt, MDR SACHSEN-ANHALT