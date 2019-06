Ab heute werden die Glocken des Magdeburger Doms saniert. Als erstes ist die Dominica an der Reihe. Sie ist an mehreren Stellen beschädigt und war deshalb 2007 das letzte Mal zu hören. Um die über 2,5 Tonnen schwere Dominica reparieren zu können, wird sie am Nachmittag aus dem Nordturm herausgehoben und dann in eine Spezialwerkstatt nach Bayern gebracht.

Kurzer Blick über die Landesgrenze: Bei Jüterbog in Brandenburg brennt es noch immer in einem Waldgebiet. Wie die Behörden mitteilten, konnten die Einsatzkräfte das Feuer am Abend aber eindämmen. Der Brand war am Montag auf einem früheren Truppenübungsplatz ausgebrochen und breitete sich auf mehr als 600 Hektar aus. Das Gebiet liegt ganz in der Nähe des Landkreises Wittenberg, wo seit heute die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 gilt.



Auch in Sachsen-Anhalt hat es in den letzten Tagen mehrere Waldbrände gegeben. Gestern zum Beispiel stand bei Genthin im Jerichower Land ein 5.000 Quadratmeter großes Waldstück in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.