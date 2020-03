Auf der A2 und B1 war gestern über Stunden viel Geduld gefragt. Bildrechte: MDR/André Plaul

Dieses Bild habe ich gestern Abend um 19 Uhr auf der Bundesstraße 1 im Osten Magdeburgs gemacht. Pkw- und Lkw-Lichter bis zum Horizont – so sehr staute sich hier der Verkehr. Auch Busse steckten in der Karawane.



Hintergrund: Die Autobahn 2 musste bereits am Dienstagnachmittag nach einem schweren Unfall in Richtung Hannover gesperrt werden. Laut Polizei waren zwischen Lostau und Rothensee drei Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sei ein Mann schwer und zwei andere leicht verletzt worden. Ein Lkw mit Anhänger stürzte um, ein Sattelzug steckte in der Mittelleitplanke. Bis zum späten Abend dauerte die Sperrung – und genauso lange wurde auch die Umleitungsstrecke über die B1 zum Nadelöhr.