Am Landgericht in Magdeburg beginnt am Vormittag der Prozess gegen zwei junge Männer. Der 17- und der 18-jährige Deutsche haben laut Anklage versucht, einen Mann tot zu treten. Das Opfer aus Hamburg hatte sich demnach eingemischt, als die Angeklagten in der Bahn randalierten. Aus Wut hätten die Beschuldigten massiv auf den Mann eingetreten.



Das damals lebensbedrohlich verletzte Opfer ist in dem Prozess Nebenkläger. Die beiden Angeklagten haben sich zu dem Vorwurf bisher nicht geäußert.