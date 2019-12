07:26 Uhr | Jeder vierte Schweinehalter beanstandet

In Sachsen-Anhalt wird bei keinem Nutztier so oft gegen die Haltungsregeln verstoßen wie beim Schwein. Das teilte der Landes-Tierschutzbeauftragte Marco König mit. Demnach wurde in den beiden vergangenen Jahren jeder vierte Schweinehalter bei Kontrollen beanstandet. Als einen Grund nannte König verschärfte Vorschriften, die noch nicht überall umgesetzt worden seien. Vor vier Jahren hatte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt festgelegt, dass sich Sauen in Kastenständen ungehindert hinlegen und ausstrecken können müssen. Das hätte nur gut die Hälfte der Halter eingehalten. Für den Tierschutzbericht waren rund vier Prozent der unterschiedlichen Nutztierhalter kontrolliert worden.

07:13 Uhr | Eisenwerk Tangerhütte: Ein Euro oder sechs Millionen Euro?

Das Eisenwerk Tangerhütte. Bildrechte: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB Beeindruckend schön, aber auch bedrückend: Wer in Tangerhütte die Industriestraße unweit des Stadtparks entlangfährt, sieht die verlassenen, teils eingefallenen Industriehallen aus dem 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrie hat die Stadt am Tanger einst reich gemacht. Doch was wird aus dem Erbe? Jüngst hat der Tangerhütter Stadtrat entschieden, das denkmalgeschützte Areal für einen symbolischen Euro zu verkaufen. Vom Bürgermeister hingegen kommt Widerspruch, ebenso vom Verein "Aus einem Guss".



Dessen Vorsitzender Frank Dreihaupt, der ebenfalls im Stadtrat sitzt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist Kulturgut. Es ist der Ursprung Tangerhüttes." Der Verein hat ein Projekt für eine sechs Millionen Euro teure Sanierung der Hallen erstellt. Heute Abend tagt der Stadtrats nun noch einmal und will erneut über das Thema diskutieren. Bleibt es bei den Verkaufsplänen, will Bürgermeister Andreas Brohm die Kommunalaufsicht des Landes anrufen.

06:58 Uhr | Gestohlene Schneekönigin wieder da