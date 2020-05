In Magdeburg ist eine Radfahrerin in eine ungesicherte Baugrube gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Frau am Montagabend in die etwa anderthalb Meter tiefe Grube. Die 39-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.



Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die rot-weiße Baustellen-Umzäunung weggeräumt hatten. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.