Schon vor der Kabinettsberatung gestern hatte sich gezeigt: Das Land will weitere Lockerungen vornehmen. Der Grund sei, dass das Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt dies zulasse. Mit der neuen Corona-Eindämmungsverordnung, die ab 17. September in Kraft treten soll, ist also ab Herbst eine stufenweise Rückkehr von Fans in Stadien, Sport- und Konzerthallen geplant. Details stehen aber noch nicht fest.