In Magdeburgs Innenstadt war gestern bis in den späten Abend noch was los. Die großen Geschäfte waren gut gefüllt, kleine Läden haben extra lange Öffnungszeiten möglich gemacht. Einige haben sich auch noch zum Glühwein to go getroffen, der seit heute nicht mehr erlaubt ist – so hier am Hundertwasserhaus. Bildrechte: MDR/André Plaul