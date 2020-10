Nach dem Tod eines zweijährigen Kita-Kindes in Magdeburg wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ermittelt wird demnach gegen drei Betreuerinnen. Untersucht werden soll, ob und inwieweit sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Der Junge war am Freitag mit seiner Kita-Gruppe am Neustädter See unterwegs und verschwunden. Später wurde er leblos im Wasser entdeckt.​