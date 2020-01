Das Unternehmen Colep will die Produktion an ihrem Standort in Bad Schmiedeberg drastisch herunterfahren. Das hat Geschäftsführer Thomas Hirsch uns bestätigt. Danach plant der portugiesische Mutterkonzern, die Herstellung von Cremes und Flüssigkeiten zu beenden und teilweise nach Polen zu verlagern. Grund sei der hohe Preisdruck in der Branche. Colep will deshalb rund 160 Stellen in Bad Schmiedeberg abbauen. Gespräche mit dem Betriebsrat liefen bereits. Das Unternehmen befüllt im Landkreis wittenberg Sprayflaschen und stellt Cremes, Duschgels und Haarwaschmittel her.