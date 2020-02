Friedrich Merz gilt als ein möglicher Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzender der Bundes-CDU. Der 64-Jährige selbst hält sich dazu noch bedeckt – auch gestern Abend bei seinem Auftritt in Magdeburg. Merz hatte da vor dem Wirtschaftsrat der CDU gesprochen. Es war Merz' erste Rede, seit die CDU-Chefin am Montag ihren Rückzug angekündigt hatte .

Wird er der neue Chef der CDU? Friedrich Merz hielt sich am Abend in Magdeburg bedeckt. (Archivfoto)

Wird er der neue Chef der CDU? Friedrich Merz hielt sich am Abend in Magdeburg bedeckt. (Archivfoto)

Wird er der neue Chef der CDU? Friedrich Merz hielt sich am Abend in Magdeburg bedeckt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Im Bundestag geht es heute um das neuartige Coronavirus. Die Abgeordneten wollen beraten, wie sich effektiv vorbeugen lässt. Plan der Regierung ist offenbar, die Debatte zu versachlichen. Schließlich kursieren im Umgang mit dem Virus viele Falschmeldungen, außerdem berichteten Asiaten in Deutschland zuletzt über Alltagsrassismus wegen des Virus. Das Virus aus China hat bislang mehr als 1.000 Menschen das Leben gekostet. Außerhalb Chinas sind bislang mehr als 300 Infektionen nachgewiesen, 16 davon in Deutschland.

Das wird alle Fahrradfahrer unter Ihnen sicher freuen: In Halle werden in diesem Jahr vier Radwege neu gebaut – zum Beispiel in der Talstraße entlang der Saale oder in der Merseburger Straße. An beiden Wegen wird schon gebaut, hieß es gestern bei einem Treffen der städtischen Beigeordneten. Beide Wege würden dieses Jahr fertig. Das ist auch für den Fuß- und Radweg von der Delitzscher Straße bis zum Starpark geplant. Der Bau soll demnächst beginnen. Ein vierter Radweg soll am Robert-Franz-Ring entstehen. Der wird aber wohl erst 2021 fertig.