Wird Schauplatz des Prozesses zum Halle-Attentat: das Landgericht Magdeburg. Bildrechte: imago/Christian Schrödter

Gegen den Attentäter von Halle wird voraussichtlich noch in diesem Monat Anklage erhoben. Das sagte ein Sprecher des Generalbundesanwalts MDR SACHSEN-ANHALT. Der Prozess starte dann vier bis sechs Wochen später. Der Verdächtige sitzt seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober in Haft. Ermittelt wird gegen ihn wegen zweifachen Mordes und weiterer Mordversuche. Die Justiz rechnet bei dem Prozess mit weltweiter Aufmerksamkeit und zahlreichen Nebenklägern. Medienberichten zufolge wurde der größte Saal im Magdeburger Landgericht vorsorglich reserviert.



Derweil gestaltet eine Schülerin aus Halle die Synagogentür zu einem Kunstprojekt um. Diese hatte wie durch ein Wunder standgehalten und ein schlimmes Blutvergießen verhindert. Das Kunstwerk der 18-Jährigen soll zum Jahrestag am 9. Oktober enthüllt werden.