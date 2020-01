Menschen demonstrieren für den Erhalt des Krankenhauses in Havelberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Fall des von Schließung bedrohten Havelberger Krankenhauses hat sich der Betriebsrat an Ministerpräsident Haseloff gewendet. In einem offenen Brief bittet er ihn um Hilfe. Die Pläne des Betreiberkonzerns KMG zur Umgestaltung des Hauses als Pflegeheim gefährdeten die medizinische Grundversorgung im infrastrukturell schwachen Norden Sachsen-Anhalts. Die Region brauche das Krankenhaus. Schon in den nächsten Wochen will KMG in Havelberg erste Pflegeplätze in leeren Patienten-Zimmern einrichten.​