10:21 Uhr | HFC verkauft Manu

Der Hallesche FC hat Braydon Manu verkauft. Wie der Fußball-Drittligist mitteilt, wechselt Manu auf eigenen Wunsch zu Zweitligist SV Darmstadt 98. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT liegt die Ablösesumme zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Der HFC hat damit erstmals seit Jahren Erlöse durch einen Spielertransfer erzielt. Das Geld soll wieder in den Kader investiert werden. Die Mannschaft soll im offensiven Mittelfeld verstärkt werden. Braydon Manu wird demnächst für Darmstadt auf dem Platz stehen. Bildrechte: IMAGO

10:05 Uhr | Festivalbesucher an zu viel Alkohol gestorben

Für den Tod eines 18-jährigen Besuchers des Musikfestivals SPUTNIK SPRING BREAK ist übermäßiger Alkoholkonsum die Ursache gewesen. Das teilte Staatsanwalt Frank Pieper heute mit. Wieviel Alkohol der Jugendliche getrunken hat, ist unklar. Der 18-Jährige aus Nordsachsen war auf dem Festivalgelände auf der Halbinsel Pouch in der Nacht zu Donnerstag gestorben.

09:58 Uhr | Zu starke Konkurrenz: Kioskkultur schrumpft

Es sind Orte, an denen getrunken, schwadroniert und konsumiert wird, doch die Kioskkultur ist vom Aussterben bedroht. Dem Handelsverband Deutschland zufolge gibt es bundesweit jährlich etwa 2.000 Standorte weniger. Genaue Zahlen für Sachsen-Anhalt konnten zwar nicht genannt werden. Die Kioske seien aber starker Konkurrenz, etwa von Tankstellen und Bahnhofsshops, ausgesetzt. In größeren Städten mit wohnortnahen Lagen gebe es noch die ein oder andere Nische, so ein Sprecher.

In Sachsen-Anhalt gibt es auch besondere Exemplare wie die Trinkhalle am Bauhaus, den Kiosk auf dem Brocken und den sogenannte Runden Kiosk in Sangerhausen.

09:42 Uhr | Stahlknecht: Polizeikosten für Fußballvereine einheitlich regeln