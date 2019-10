Schauspieler Tom Schilling gestern Abend in Magdeburg Bildrechte: MDR/Janine Wohlfahrt

In Magdeburg sind am Abend die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt eröffnet worden. Bis Sonntag dreht sich in vielen Kinos im Land alles um eines der jüngsten Filmfestivals überhaupt. Das Besondere: Obwohl die Filmkunsttage so jung sind, lassen sich prominente Schauspieler wie Tom Schilling blicken. Er war gestern Abend im ausverkauften Studiokino zu Gast – mit seiner kompletten Familie. Im Studiokino war der Eröffnungsfilm "Lara" zu sehen, in dem Schilling mitspielt.



Übrigens: Tom Schilling hat angekündigt, bald vielleicht mal mit seiner Band in Magdeburg spielen zu wollen. Würde uns ja freuen...