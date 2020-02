Die Uniklinken bereiten sich auf eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen-Anhalt vor. Der Magdeburger Mikrobiologe Achim Kaasch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sehe das Virus in Mitteldeutschland zwar noch nicht. Allerdings müsse man sich nun darauf einstellen, dass es plötzlich auch bei uns auftreten könne. Kaasch betonte, jeder habe die Möglichkeit, das eigene Erkrankungsrisiko zu minimieren – indem er zum Beispiel aufs Händeschütteln verzichte.



Auch der ärztliche Direktor der Uniklinik Halle, Thomas Moesta, sieht sein Haus auf die Ankunft des Virus gut gerüstet. Die Klinik könne eine große Anzahl an Patienten auf das Coronavirus testen.



Der Erreger ist inzwischen zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen und Baden-Würrtemberg aufgetreten. Die EU-Gesundheitsminister hatten am Abend beschlossen, dass trotz der Lage in Italien die Grenzen zu den Nachbarländern vorerst geöffnet bleiben.