Mit Eilanträgen hatten sich ARD, ZDF und Deutschlandradio an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewandt . Die öffentlich-rechtlichen Sender wollten damit durchsetzen, dass der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar trotz der Blockade durch Sachsen-Anhalt um 86 Cent steigt. Die Richter in Karlsruhe bemängelten aber, die Kläger hätten nicht ausreichend dargelegt, dass ihnen schwere Nachteile drohten, wenn sie die Entscheidung in der Hauptsache abwarten müssten – und lehnten die Eilanträge ab. Das Gericht erklärte, mit dem Urteil sei noch keine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden der öffentlich-rechtlichen Sender in Sachen Rundfunkbeitrag gefallen. Das folgt erst im kommenden Jahr.

Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest machen, denen es nicht so gut geht – das ist das Ziel der Aktion "Wunschweihnachtsbaum" in Haberstadt. Vor vier Wochen war in den Halberstädter Rathauspassagen ein Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Die Halberstädter waren aufgerufen, eine dieser Wunschkarten zu pflücken und den darauf notierten Wunsch zu erfüllen. So wurden 110 Wünsche von Kindern bedürftiger Familien erfüllt. Normalerweise wäre am vergangenen Donnerstag Bescherung am Wunschweihnachtsbaum gewesen. Wegen der Pandemie bekamen die Kinder die Geschenke in den Betreuungseinrichtungen.