Vor manchem Wahllokal hatten sich lange Schlangen gebildet. Das Interesse an der Wahl ist groß wie lange nicht. Bildrechte: dpa

Große Überraschungen hat es bislang nicht gegeben (ich habe das mit viel Kaffee seit Mitternacht verfolgt): Joe Biden gewann wie erwartet zum Beispiel New York, Virginia oder Washington D.C. – Amtsinhaber Trump holte Siege in Oklahoma, Wyoming oder Indiana. Entscheidend ist, wie die Wählerinnen und Wähler in den sogenannten Swing States entschieden haben – vor allem zum Beispiel in Pennsylvania. In Florida hat Präsident Trump nach aktuellsten Zahlen das Rennen so gut wie gemacht.