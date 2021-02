Im Norden Sachsen-Anhalts sind in der vergangenen Woche mehrere Wölfe gesichtet worden. Das hat das Landesamt für Umweltschutz mitgeteilt und berichtet, dass Meldungen unter anderem aus Hassel, dem Stendaler Hölzchen, aus Kalbe und aus Calvörde in der Börde gemacht wurden. Das Wolfskompetenzzentrum in Iden hat jetzt bestätigt, dass es sich bei den Tieren tatsächlich um Wölfe gehandelt hat. Die Behörde warnte, auf die Tiere zuzugehen. Hunde müssten in den Gebieten an der Leine gehalten werden.