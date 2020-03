Sachsen-Anhalt will zeitnah mehrere Waffenverbotszonen einrichten. Das hat Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) angekündigt. Die Zonen sollen demnach an den Orten entstehen, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten. Das könnte zum Beispiel am Magdeburger Hasselbachplatz der Fall sein – oder am Riebeckplatz in Halle.



In Waffenverbotszonen sind verdachtsunabhängige Kontrollen möglich. Dort könnten Menschen auch Messer abgenommen werden, die normalerweise nicht unter das Waffengesetz fallen.



Hintergrund ist die hohe Zahl von Messerangriffen oder Bedrohungen: 873 solcher Straftaten wurden 2019 registriert.