Wegen der anhaltenden Trockenheit rechnen Meteorologen in Sachsen-Anhalt damit, dass die Gefahr vor Waldbränden weiter steigt. Michaela Koschak aus dem MDR-Wetterstudio sagte, dass die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen wieder sehr hoch sein werde. Vor allem in der Altmark und in der Dübener Heide sei es im Moment sehr trocken. Laut Koschak werden in allen Regionen die Warnstufen steigen, ab heute erreichen einige Orte bereits die zweithöchste Stufe. Regen ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht.