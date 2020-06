Das Gesundheitsamt Magdeburg hat am Abend eine weitere Schule geschlossen. Grund ist ein Sars-CoV-2-Fall an einer Schule im Stadtteil Neu Olvenstedt. Ein Pädagoge sei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In Magdeburg sind seit Montag bereits sechs, seit gestern nun drei weitere Schulen geschlossen worden. Sie sollen 14 Tage dicht bleiben, ebenso einige Jugendeinrichtungen und Spielplätze. Der Grund ist, dass seit vergangener Woche Dienstag rund 50 Corona-Neuinfektionen bestätigt wurden. Dabei stagnierte die Zahl von Corona-Fällen bis Anfang Juni über Wochen. Der Grund für den aktuellen Ausbruch ist der Stadt noch nicht bekannt. Betroffen sind mehrere rumänische Familien. Möglicherweise spielt der Kontakt zu einem Pfarrer aus Berlin eine Rolle bei der Verbreitung des Virus. Der Pädagoge nun an der Schule in Neu-Olvenstedt scheint aber unabhängig davon zu sein.