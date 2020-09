Aufsehenerregender Unfall in Halberstadt – und die Ursache ist noch unklar. Zwei Straßenbahnen sind an der Kreuzung Holzmarkt und Kühlinger Straße zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Dienstag. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Michael Festerling, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, zehn Fahrgäste seien leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Es seien 50 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr unterstütze die Verkehrsbetriebe außerdem bei technischen Maßnahmen, um die Straßenbahnen ins Depot zurückzubringen.