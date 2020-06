Der Breitbandausbau hinkt in Sachsen-Anhalt oft den Erwartungen hinterher. 4G, 5G - die technologischen Standards steigen und mit ihnen die Möglichkeiten smarter Anwendungen. Doch ohne entsprechende Leitungen und Masten hilft die Existenz der neuesten Standards herzlich wenig. Auch bei den Schulen ist der Breitbandausbau lang ersehnt. Und da geht es jetzt voran: Sachsen-Anhalt schließt derzeit rund 190 Schulen an schnelles Breitband-Internet an. Das Finanzministerium teilte mit, 30 Schulen könnten ihren schnellen Anschluss nun nutzen und bei 20 weiteren seien schon die nötigen Kabel verlegt. Und: Für 140 weitere Standorte würden die Beantragungen laufen.

In Halle erhitzt die Eröffnung zweier Klassen am Südtadt-Gymnasium die Gemüter. Denn: Viele Eltern wollen ihre Kinder gern auf eine Gesamtschule schicken. Doch davon gibt es in Halle zu wenig. So gab es in Halle auf 200 Plätze gut 360 Bewerbungen. Damit können 160 Schülerinnen und Schüler nicht auf die Integrierte Gesamtschule. Die Stadtverwaltung wollte eben diese Schülerinnen und Schüler am liebsten auf dem Südstadtgymnasium sehen. Das hat der Bildungausschuss am Dienstagabend abgelehnt. So macht sich etwa die Fraktion für eine neue IGS noch im Jahr 2020 stark.