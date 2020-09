In Weißenfels geht die Polizei seit dem frühen Morgen gegen illegale Beschäftigung vor. Wie ein Sprecher sagte, gibt es in fünf Bundesländern Razzien im Kontext der Fleischindustrie. Es würden mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume von zwei Arbeitsvermittlern durchsucht. Der Schwerpunkt liege dabei auf Weißenfels in Sachsen-Anhalt sowie Twist und Garbsen in Niedersachsen. Aber auch andere Orte sind im Visier. Verdächtigt würden zwei Firmen, die nach demselben Muster, aber unabhängig voneinander vorgingen. Sie sollen hauptsächlich Rumänen mit gefälschten Papieren nach Deutschland geholt haben. Ermittelt werde gegen zehn Hauptbeschuldigte. Rund 800 Polizisten seien im Einsatz. Weitere Razzien liefen in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind im Zuge der Corona-Krise stark in die Kritik geraten. In der Branche gab es eine Serie von Ausbrüchen des neuartigen Erregers, was Kritiker auf die Arbeitsbedingungen sowie die Unterbringung vieler Beschäftigter in beengten Gemeinschaftsunterkünften zurückführen. Ein Ausbruchsgeschehen gab es auch beim Fleischriesen Tönnies, am Hauptsitz in Rehda-Wiedenbrück wurden zwischenzeitlich viele Corona-Fälle registriert. Tönnies sitzt auch in Weißenfels. In den Schlachtbetrieben sind viele Osteuropäer tätig, die von Subunternehmen beschäftigt werden.