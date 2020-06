Zeitweise konnte der Regen in Quedlinburg nicht gut abfließen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

In Morgenrot bei Quedlinburg hatte der Starkregen am Dienstag stellenweise die Straßen überflutet. So musste die Landesstraße zwischen Quedlinburg und Hoym zeitweise gesperrt werden. Wie die Leitstelle im Harz am Mittwochmorgen MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, konnten alle Einsätze noch am Abend beendet werden. Punktuell sei bei den Unwettern gestern vor allem im Bereich Quedlinburg, Westerhausen und Blankenburg so viel Regen vom Himmel gekommen, dass das Wasser aus den Gullis rausgedrückt worden sei. Auch einige Keller hatte es betroffen. "Aber keine großen Schäden", hieß es abschließend.



Wieder frei ist jetzt die Landesstraße im Eisleber Ortsteil Polleben in Mansfeld-Südharz. Laut Polizei sind die Aufräumarbeiten beendet. Die Straße war am Wochenende mit Schlamm überspült worden.