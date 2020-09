Landarzt - das ist eher nur im Fernsehen eine attraktive Vorstellung. In der Realität bedeutet es: lange Anfahrtswege und ein nahezu 24-Stunden-Job. Vermutlich fehlen genau deshalb in Sachsen-Anhalt auf dem Land Ärzte. Um das zu ändern, gilt seit diesem Jahr eine Landarztquote an den Universitäten in Magdeburg und Halle: Fünf Prozent der Studienplätze gehen an jene, die sich später mit ihrem Abschluss auf dem Land niederlassen. Laut Sozialministerium sind die ersten 20 angehenden Landärztinnen und Landärzte nun gefunden. Sie starten ins Wintersemester. 16 von ihnen stammen aus Sachsen-Anhalt. Insgesamt seien 272 Bewerbungen eingegangen, die Hälfte aus Sachsen-Anhalt, der Rest aus anderen Teilen Deutschlands.