Shutdown hin oder her: In den Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der notbetreuten Kinder. Das schreibt heute die Mitteldeutsche Zeitung und beruft sich auf Recherchen unter anderem beim Paritätischen. Dort sind die Einrichtungen nach Erkenntnissen von Landesgeschäftsführerin Antje Ludwig 50 bis 70 Prozent ausgelastet. Ludwig sagte der Zeitung, dort könne man nicht mehr von einer Notbetreuung sprechen. Landesweit liegt die Quote laut dem zuständigen Sozialministerium bei 42 Prozent, etwa drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. In der aktuellen Corona-Verordnung des Landes sind die Berufsgruppen geregelt, aus denen Beschäftigte ihre Kinder auch während des Shutdowns in die Kita bringen können.