Am Rathaus in Quedlinburg soll heute die tibetische Flagge gehisst werden. Damit will die Stadt gemeinsam mit 427 weiteren deutschen Städten und Gemeinden ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk ausdrücken, das seit 1949 von China unterdrückt wird. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) sagte, mit dem Hissen der in Tibet verbotenen Flagge wolle die Stadt Quedlinburg den Mut der Menschen in Tibet würdigen.